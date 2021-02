Feuerwehr VG Asbach

FW Asbach: Teleskopstapler brennt in Lagerhalle

Niederhoppen (ots)

Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Stapler in einer Lagerhalle auf einem Bauernhof in Niederhoppen alarmiert. Auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung durch die ersteintreffende Feuerwehr Strauscheid bestätigt werden. Der brennende Teleskoplader war bereits durch die Eigentümer mit einem Traktor aus der Halle gezogen worden. Draußen sind dann eigene Löschversuche mit Feuerlöschern gestartet. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung wurden zwei Männer vom Rettungsdienst in Augenschein genommen. Ein Trupp mit Atemschutz der Feuerwehr Neustadt führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte mit einer Wärmebildkamera den Stapler auf weitere Glutnester. Parallel wurde die Lagerhalle mit einem Überdrucklüfter entraucht. Nach knapp einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Strauscheid mit 18 Einsatzkräften und die Feuerwehr Neustadt mit 15 Einsatzkräften. Zudem war ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort.

