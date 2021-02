Feuerwehr VG Asbach

FW Asbach: Küchenbrand kann schnell gelöscht werden

Windhagen (ots)

Montagmittag gegen 13:40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in die Ortsmitte von Windhagen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war ein Rauchentwicklung sichtbar. Neben der Feuerwehr war auch ein Rettungswagen sowie die Polizei alarmiert. In einer Gewerbeküche brannte eine Fritteuse. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zwei Mitarbeiter, die Löschversuche unternommen hatten, wurden vom Rettungsdienst in Augenschein genommen. Eine mögliche Rauchgasvergiftung bestätigte sich aber nicht. Durch die Feuerwehr wurde die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um Glutnester ausfindig zu machen. Parallel wurde das Gebäude mit einem Überdrucklüfter entraucht. Aufgrund der Lage, konnte die gleichzeitig alarmierte Einheit Asbach die Einsatzfahrt abbrechen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell