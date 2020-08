Feuerwehr VG Asbach

FW Asbach: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr wurden die Feuerwehren zu einem Wohnungsbrand in Fernthal alarmiert. Ursache war angebranntes Essen, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Ein Bewohner zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Als die ersten Einsatzkräfte am betroffenen Mehrfamilienhaus in der Ortsmitte von Fernthal eintrafen, hatten alle Bewohner bereits das Gebäude verlassen. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung in die stark verrauchte Wohnung geschickt. Als Ursache für die Rauchentwicklung konnte angebranntes Essen ausfindig gemacht werden. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst untersucht und eine Rauchgasvergiftung erkannt. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung mit Überdrucklüftern belüftet und vom Brandrauch befreit. Auch die angrenzenden Wohnungen waren verraucht und wurden belüftet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Fernthal und Neustadt mit rund 25 Kräften sowie der Rettungsdienst. Nach knapp einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

