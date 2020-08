Feuerwehr VG Asbach

FW Asbach: Rundtour auf "Abstand"

Zahlreiche Neuaufnahmen und Ehrungen bei den Feuerwehren

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Asbach (ots)

In Zeiten von Corona läuft vieles anders und Alternativen sind gefragt. So können in diesem Jahr die Gerätehaus-Rundfahrt und das VG-Feuerwehrfest nicht in gewohnter Weise stattfinden. Daher gab es am vergangenen Samstag eine Rundtour "mit Abstand". Auf dem Programm standen eine Reihe von Neuaufnahmen, Ehrungen, Beförderungen und Verabschiedungen. Bürgermeister Michael Christ besuchte gemeinsam mit Landrat Achim Hallerbach, dem Wehrleiter Arnold Schücke und seinem Stellvertreter Norbert Stockhausen, dem stellvertretenden Kreisfeuerwehrinspekteur Volker Lemgen sowie dem Büroleiter Edmund Salz die neun Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Asbach. Insgesamt konnte Bürgermeister Michael Christ vier neue Feuerwehrfrauen und 18 neue Feuerwehrmänner für den Dienst in der Feuerwehr verpflichten. Auch eine Reihe an Ehrungen standen an. Landrat Achim Hallerbach überreichte das goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz für 45-jährige Tätigkeit in der Feuerwehr an Franz-Josef Schröder (FF Neustadt) sowie für 35-jährige Tätigkeit an Peter Ewens (FF Etscheid) und Christoph Schlemmer (FF Buchholz). Bürgermeister Michael Christ konnte mit der goldenen Anstecknadel der VG Asbach für 40-jährige Dienstzeit Bernd Gödtner (FF Asbach), Helmut Schumacher (FF Buchholz) und Wolfgang Steinebach (FF Windhagen) auszeichnen. Für 25-jährige Dienstzeit wurde das silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz an Jürgen Klein, Winfried Krautscheid und Thomas Simon (alle FF Asbach) überreicht. Für 20-jährige aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden mit der silbernen Anstecknadel der VG Asbach Dominik Hüngsberg und Heinz-Jürgen Parke (beide FF Etscheid) ausgezeichnet. Das bronzene Feuerwehr-Ehrenzeichen für 15-jährige Tätigkeit erhielten Daniel Bergner (FF Asbach), Thorsten Blum (FF Windhagen), Martin Carstens (FF Windhagen), Christian Hardt (FF Asbach), René Nell (FF Neustadt), Dominik Schmitz (FF Etscheid) und Sebastian Straßburger (FF Windhagen). Mit der bronzenen Anstecknadel der VG Asbach für 10-jährige Dienstzeit wurden Lars Ewens und Jan Gries (beide FF Neustadt) geehrt. Moritz Hähn (FF Neustadt) konnte zum Brandmeister befördert werden. Verbunden mit einem Präsent und großem Dank für den geleisteten Einsatz wurden Heinz-Peter Dasbach (FF Strauscheid), Hubert Limbach (FF Neustadt), Heinz-Jürgen Parke sowie Rainer Salz (beide FF Etscheid) von Michael Christ aus dem Einsatzdienst verabschiedet und gehen nun in die Alters- und Ehrenabteilung über. An der letzten Station im Feuerwehrhaus in Asbach gab es noch einen besonderen Programmpunkt. Als Sachbearbeiterin für den Bereich Feuerwehr hat Claudia Klein viele Ausschreibungen von Fahrzeugen und Gerätschaften begleitet und war stets ein guter Ansprechpartner für alle Belange rund um die Feuerwehren. Da sie innerhalb der Verbandsgemeindeverwaltung den Aufgabenbereich gewechselt hat, bedankten sich Wehrleiter Arnold Schücke und Stellvertreter Norbert Stockhausen im Namen aller Feuerwehren mit einem großen Blumenstrauß und einem Gutschein für die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Alle Termine wurden unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr VG Asbach

Pressesprecher

Tim Wessel

Telefon: +49 (0)151 11647390

E-Mail: presse@feuerwehr-vgasbach.de

Internet: https://feuerwehr-vgasbach.de/

Twitter: https://twitter.com/ffvga

Facebook: https://www.facebook.com/feuerwehrvgasbach

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell