Feuerwehr VG Asbach

FW Asbach: Verkehrsunfall bei Asbach-Rauenhahn

Asbach (ots)

Am Dienstagnachmittag (21.7.) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der Landstraße L272 in Höhe der Ortschaft Rauenhahn. Eine 19-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des anderen PKW blieb unverletzt. Gegen 15.30 Uhr wurden die Feuerwehren Asbach und Buchholz sowie der Rüstwagen aus Neustadt mit der Meldung "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" in den Asbacher Ortsteil Rauenhahn alarmiert. Ebenfalls wurden Rettungswagen sowie Notarzt entsandt. Im Bereich der Einmündung von der L272 nach Rauenhahn waren zwei PKW zusammengestoßen. Während der Fahrer des einen PKW unverletzt blieb, war die Fahrerin des zweiten Fahrzeuges noch im Fahrzeug eingeschlossen. Erste Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Fahrzeugtür öffnen und die Fahrerin gemeinsam mit dem Rettungsdienst befreien. Sie wurde im Rettungswagen versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte parallel die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Anschließend wurde die Fahrbahn von Trümmerteilen befreit, um die Strecke wieder für den Verkehr frei zu geben. Die L272 war während der Maßnahmen voll gesperrt. Nach rund 45 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

