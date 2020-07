Feuerwehr VG Asbach

FW Asbach: Achtung Starkregen! Feuerwehren geben Tipps und Hinweise

Asbach (ots)

Insbesondere in den Sommermonaten kommt es in Verbindung mit Unwettern oder Gewitter immer häufiger zu Starkregen. In kurzer Zeit mehren sich dann die Einsätze für die Feuerwehren. Doch viele Schäden können mit einfachen Mitteln verhindert werden. Die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Asbach informieren mit einem Flyer über die Gefahren und geben Hinweise, wie sich Eigentümer vorbeugend schützen können. Der Flyer wird Mitte Juli an alle Haushalte in der Verbandsgemeinde Asbach verteilt. Zudem gibt es die Informationen online auf der Website www.feuerwehr-vgasbach.de im Bereich "Ihre Sicherheit".

Das plötzliche Auftreten von Starkregen ist kaum vorhersehbar und kommt oft in den Sommermonaten vor. Von Starkregen wird gesprochen, wenn mindestens 10 Liter pro Stunde oder 20 Liter in sechs Stunden auf einen Quadratmeter Fläche fallen. Solche Starkregen können überall auftreten. Die Wassermassen können dann nicht im Boden versickern und fließen oberflächig ab. In Senken oder verstopften Abflüssen kommt es zu Wasseransammlungen. Auch kleine Bäche und Gewässer können über die Ufer treten und überfluten angrenzende Flächen. Das Wasser kann über verschiedene Wege auf Grundstücke oder in Gebäude gelangen. Mit einfachen Vorsorgemaßnahmen, lassen sich Wohnung und Eigenheim schützen. So ist es zum Beispiel wichtig, dass Regeneinläufe und Dachrinnen stets von Laub und Schmutz freigehalten werden. Auch Bachläufe und Gräben sollten frei von Rasenabschnitt und Grünabfällen bleiben, damit Wassermengen abfließen können. Kommt es zu einer Überflutung im Gebäude, sollte man sich nicht selbst in gefährliche Situationen begeben. Im Notfall die Feuerwehr über den Notruf 112 zu Hilfe rufen.

