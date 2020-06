Feuerwehr VG Asbach

FW Asbach: Waldbrand bei Wölsreeg

Neustadt (Wied) (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14:50 Uhr wurden die Feuerwehren zu einem Waldbrand im Neustädter Ortsteil Wölsreeg alarmiert. In einem Waldstück brannte eine Hangfläche von etwa 1.000 Quadratmetern. Mehrere Trupps bekämpften den Brand von allen Seiten und konnten so eine weitere Ausbreitung verhindern. Aus einem Fuchsbau wurde ein Fuchs befreit und ins Freie gelassen. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurde eine lange Schlauchleitung zum nächsten Hydranten aufgebaut. Parallel wurde ein weiteres Tanklöschfahrzeug aus Vettelschoss hinzugerufen. Mit den beiden Tanklöschfahrzeugen aus Neustadt stand somit eine ausreichende Menge an Löschwasser zur Verfügung. Am angrenzenden Waldweg mussten mit einem Bagger Äste und Grünabfälle umgehäuft werden, um alle Glutnester abzulöschen. Zum Abschluss wurde die gesamte Fläche mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Zur Grundsicherung der Einsatzkräfte wurde ein Rettungsmittel durch die Schnelleinsatzgruppe bereitgestellt. Gegen 17.30 Uhr konnten die letzen Kräfte die Einsatzstelle verlassen. Im Einsatz waren rund 35 Kräfte der Feuerwehren aus Neustadt, Etscheid, Krautscheid und Vettelschoss sowie der Rettungsdienst, DRK und die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell