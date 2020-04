Feuerwehr VG Asbach

FW Asbach: Feuerwehr stellt Notstromaggregat in Dienst

Vorbereitung für längere Stromausfälle

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Asbach (ots)

Die Verbandsgemeinde Asbach hat ein erstes Notstromaggregat auf einem Tandemanhänger beschafft und in Dienst gestellt. Dieses ist bei der Feuerwehr Krautscheid stationiert. Die Leistungsstärke des Stromerzeugers ist so ausgelegt, dass bei einem Stromausfall auch die örtlichen Wasserwerke in Buchholz oder Neustadt versorgt werden können. "Aufgrund von im häufiger auftretenden Unwetter- und Starkregenereignissen sind flächendeckende Stromausfälle ein Szenario auf das sich die Feuerwehren vorbereiten müssen," beschreibt Bürgermeister Michael Christ die Notwendigkeit der Anschaffung. Mit dem Stromerzeuger können Gebäude extern eingespeist und so mit Strom versorgt werden. Möglichkeiten bieten hierfür zum Beispiel das Rathaus, einige Bürgerhäuser, Tankstellen oder auch landwirtschaftliche Betriebe. Der Stromerzeuger kann auch genutzt werden, um große Einsatzstellen auszuleuchten. Am Anhänger ist ein LED-Lichtmast angebracht, der auf eine Höhe bis 9 Meter ausgefahren werden kann.

Das Notstromaggregat hat eine Leistung von bis zu 100 kVA im Dauerbetrieb. Der Kraftstofftank ist so ausgelegt, dass ein Betrieb von bis zu 8,5 Stunden ohne Betankung möglich ist. Das Gehäuse ist mit einer Schalldämmung ausgebaut, sodass der Stromerzeuger auch im Dauerbetrieb keine Lärmbelästigung darstellt. Am Anhänger ist eine Umfeldbeleuchtung zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs sowie zur Absicherung ein Blaulicht und orange Warnleuchten angebracht. Der angebaute Lichtmast mit sechs 195 Watt LED Leuchten kann auf eine Höhe von 9 Metern pneumatisch ausgefahren werden. Zusätzlich ist auf dem Anhänger Absicherungsmaterial sowie verschiedene Kabeltrommeln und Zubehör verlastet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr VG Asbach

Pressesprecher

Tim Wessel

Telefon: +49 (0)151 11647390

E-Mail: presse@feuerwehr-vgasbach.de

Internet: https://feuerwehr-vgasbach.de/

Twitter: https://twitter.com/ffvga

Facebook: https://www.facebook.com/feuerwehrvgasbach

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell