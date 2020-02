FW Asbach: Kellerbrand in Asbach-Parscheid

Feuerwehr VG Asbach

Dienstagabend (04.02.) gegen 21.00 Uhr wurde die Feuerwehr Asbach zu einem Kellerbrand in den Asbacher Ortsteil Parscheid alarmiert. Als das erste Fahrzeug kurze Zeit später am Einsatzort eintraf, konnte eine starke Rauchentwicklung im Gebäude festgestellt werden. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen. Aufgrund der ersten Einschätzung wurde die Einheit Altenhofen nachalarmiert, um ausreichend Einsatzkräfte vor Ort zu haben. Ein erster Trupp wurde währenddessen unter Atemschutz über den Kellereingang geschickt, um das Feuer aufzusuchen. Im Keller brannte es an einem Elektroverteilerkasten. Dieser konnte schnell abgelöscht werden. Im Anschluss wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um das Gebäude zu Entrauchen. Im Einsatz waren rund 30 Kräfte der Einheiten Asbach und Altenhofen sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Nach rund 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

