FW Asbach: Garagenbrand bei Rotterheide

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr Neustadt zu einem Garagenbrand auf die Rotterheide alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung ausgemacht werden. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand eine Einzelgarage im Vollbrand. In der Garage stand unter anderem ein PKW. Ein erster Trupp unter Atemschutz bekämpfte den Brand mit Löschschaum. Parallel wurde das angrenzende Gebäude mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Um alle Glutnester in der Garage ablöschen zu können, wurde der PKW mit einer Seilwinde aus der Garage gezogen. Nach rund 1,5 Stunden war der Einsatz beendet. Im Einsatz war die Feuerwehr Neustadt, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

