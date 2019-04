Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Asbach

FW Asbach: Brennende LKW in Buchholz

Buchholz (ots)

Gegen 2:00 Uhr wurden heute Nacht die Feuerwehren Buchholz und Krautscheid zu einem Gebäudebrand an der Grundschule in Buchholz alarmiert. Bereits nach wenigen Minuten traf das erste Fahrzeug an der Einsatzstelle ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Zugmaschinen von hintereinander parkenden LKW im Vollbrand standen. Die Brände konnten von Trupps unter Atemschutz schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung auf die Auflieger verhindert werden. Die angrenzenden Gebäude sind durch den Brand nich betroffen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Buchholz und Krautscheid sowie der Rettungsdienst und Polizei.

