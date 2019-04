Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Asbach

FW Asbach: Geruchsbelästigung nach chemischer Reaktion

Neustadt (ots)

Gegen 10:10 Uhr wurden die Feuerwehren nach Neustadt alarmiert. Hier ist es in einem Betrieb aufgrund einer chemischen Reaktion zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. In dessen Folge kommt es in der Ortslage von Neustadt zu Geruchsbelästigungen. Vorsorglich wurden die Anwohner aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Parallel laufen im Umfeld Messungen. Aktuell werden die betroffenen Räume belüftet und kontrolliert.

Im Einsatz sind die Feuerwehren Neustadt, Etscheid, Fernthal, Strauscheid, Asbach, Buchholz sowie der Einsatzleitwagen.

Aufgrund der Lage ist eine Pressestelle eingerichtet. Diese erreichen Sie unter 0151-11647390.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Asbach, übermittelt durch news aktuell