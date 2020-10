Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis

FW RPK: Containerbrand

Bild-Infos

Download

Heßheim (ots)

Am heutigen späten Donnerstagabend, 1. Oktober 2020, wurde die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim zu einem Brand auf das Gelände der Willersinn Gruppe in Heßheim gerufen. Ein Container, in dem klein geschredderte Holzabfälle gelagert waren, stand in Brand. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte wurde mittels Wasser das Feuer niedergeschlagen und im Anschluss mit Schaum bedeckt. Einsatzkräfte überprüften die naheliegenden Gebäude, ob hier Schäden durch Brand oder Rauch entstand, dies war nicht der Fall. Die Feuerwehr Lambsheim-Heßheim war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Die zuständigen Behörden wurden über den Brand informiert.

Rückfragen bitte an:

Herausgeber: Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis, Europaplatz 5, 67063

Ludwigshafen

Redaktion: Thomas Bader / Gisela Böhmer (Pressesprecher (-in) / S5)

E-Mail: feuerwehr-presse.rpk@posteo.de

Facebook: https://www.facebook.com/FeuerwehrRPK/

Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrRPK@FeuerwehrRPK

Original-Content von: Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis, übermittelt durch news aktuell