Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis

FW RPK: Nachtragsmeldung Brandereignis auf dem Gelände der Firma Willersinn

Heßheim (ots)

Heßheim. Wie bereits berichtet kam es heute früh zu einem Brand auf dem Gelände der Firma Willersinn in Heßheim. In einer Halle kam es im Bereich eines Schredders im Wertstoffzentrum zu einem Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Der Abfall wurde von der Feuerwehr aus der Halle herausgeholt und abgelöscht. Gegen 10 Uhr wurden Nachlöscharbeiten innerhalb der Halle vollzogen. Es wurden keine Personen verletzt. Die anfänglich starke Rauchentwicklung sorgte dafür, dass die Landstraße zwischen Gerolsheim und Heßheim kurzfristig gesperrt wurde. Alle durchgeführten Messfahrten waren vom Ergebnis negativ. Anfänglich waren rund 70 Einsatzkräfte an dem Einsatzgeschehen beteiligt, darunter auch der Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises, der aber recht früh aus dem Einsatzgeschehen wieder herausgebunden wurde. Unterstützt wurde die Feuerwehr Lambsheim-Heßheim von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, dem Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises, dem Rettungsdienst und der Polizei Frankenthal. Ortsbürgermeister Michael Reith und das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim waren ebenfalls vor Ort. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell unklar. Über die Schadenssumme kann die Feuerwehr keine Auskunft geben, die Ermittlungen hat die Polizei Frankenthal und der Kriminaldauerdienst aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis

Thomas Bader

E-Mail: presse-TEL-RPK@gmx.de

https://www.facebook.com/FeuerwehrRPK/

Original-Content von: Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis, übermittelt durch news aktuell