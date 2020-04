Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis

FW RPK: Brandereignis auf dem Gelände der Firma Willersinn

Heßheim (ots)

Heßheim. Heute, am Donnerstag, 30. April 2020, gegen 08:10 Uhr, kam es auf dem Gelände der Firma Willersinn in Heßheim zu einem Brand in einer Halle im Bereich des Wertstoffzentrums für die Zerkleinerung von Kunststoff- und Gewerbeabfällen. Es handelt sich NICHT um den Bereich, in welchen Gefahrstoffe gelagert und umgeschlagen werden. In Folge der starken Rauchentwicklung wurde die Landstraße zwischen Gerolsheim und Heßheim kurzzeitig gesperrt.

Die Feuerwehr ist vor Ort um den Brand zu löschen. Messfahrzeuge der Feuerwehr führen derzeit Messfahrten durch, um eine mögliche Beeinträchtigung durch den Rauch zu prüfen.

