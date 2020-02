Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis

FW RPK: Unwetterbedingte Einsätze

Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Alle Feuerwehren des Rhein-Pfalz-Kreises wurden in der vergangenen Nacht und am heutigen Vormittag (Stand 11:00 Uhr) zu unwetterbedingten Einsätzen alarmiert, insgesamt rund 86 Einsatzstellen.

Bis auf wenige Ausnahmen handelte es sich um umgestürzte Bäume, lose Dach- und Fassadenteile, sowie umgestürzte Bauzäune.

Die meisten Einsätze hatten die Wehren der VG Dannstadt-Schauernheim zu bewältigen, dort kam es zu 15 Unwettereinsätzen. Zusätzlich wurden die Kameraden zu einem Verkehrsunfall auf die A65 alarmiert.

Die Feuerwehr Böhl-Iggelheim musste vier Unwettereinsätze abarbeiten, wobei bei einer Einsatzstelle Bäume auf einen oberirdischen Flüssigtank gestürzt waren und es hierdurch zu einer Leckage gekommen war. Das austretende Gas wurde durch die Feuerwehr mit Wassernebel niedergeschlagen und die Restmenge in einen Tankwagen umgepumpt.

In der VG Maxdorf, der VG Rheinauen, der VG Römerberg-Dudenhofen und in Schifferstadt mussten die Feuerwehren jeweils eine niedrige zweistellige Zahl an Unwettereinsätzen abarbeiten.

Glimpflich kamen die Feuerwehren in Bobenheim-Roxheim (1 Einsatz), der VG Lambsheim-Heßheim (4 Einsätze), in Limburgerhof (6 Einsätze) und in Mutterstadt (6 Einsätze) davon.

Auf Grund nachlassender Windgeschwindigkeiten dürfte die große Gefahr von Unwetterschäden vorüber sein. Dennoch sind die Feuerwehren des Rhein-Pfalz-Kreises weiterhin jederzeit einsatzbereit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.

