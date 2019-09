Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis

FW RPK: 1000 Pfund Weltkriegsbombe gefunden

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Wochenende wurde bei Feldarbeiten eine Fliegerbombe in der nördlichen Gemarkung der Stadt Frankenthal (zwischen Bobenheim-Roxheim und Petersau) gefunden. Aktuell bereiten sich alle Beteiligten auf die Entschärfung vor. Vonseiten der Gemeinde Bobenheim-Roxheim, der Stadt Frankenthal (Pfalz), der Freiwilligen Feuerwehr Bobenheim-Roxheim, der Feuerwehr Frankenthal, der Polizei und dem Kampfmittelräumdienst werden alle notwendigen Maßnahmen getroffen. Sehr wahrscheinlich wird die Fliegerbombe am kommenden Dienstag entschärft. Weiterführende Informationen werden am morgigen Montag durch die Stadtverwaltung Frankenthal bekannt gegeben.

Es geht aktuell keine Gefahr von der Fliegerbombe aus. In dem derzeit vorgesehenen Evakuierungsradius - welcher aber noch endgültig geklärt werden muss - befindet sich keine Wohnbebauung.

