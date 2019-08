Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis

FW RPK: Landwirtschaftlicher Spritzanhänger gekippt

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am heutigen Montagabend, 19. August 2019, gegen 20:15 Uhr, kam es in Dannstadt-Schauernheim zu einem "Produktaustritt" im Bereich des Riedgrabens. Ein landwirtschaftlicher Spritzanhänger kippte um. Dabei trat aus dem Füllstutzen ein Teil der im Tank befindlichen Flüssigkeit aus. Beladen war der Tank mit rund 2.000 Litern Pflanzenschutzmittelgemisch. Bei Eintreffen der Feuerwehr war in etwa die Hälfte des Tanks ins Erdreich und in den Riedgraben eingetreten. Im nahen Umfeld war eine Verfärbung des Gewässers und tote Fische zu sehen. Daraufhin wurde in 800 Metern Entfernung ein Staudamm aufgebaut. Damit wurde das weiterfließen, eine weitere Ausbreitung, verhindert. Vor der Unglücksstelle wurde ebenfalls eine Barriere errichtet. So wird verhindert, dass weiteres Wasser nachfließt. Damit ist das betroffene Wasser gestaut. Die Feuerwehr hat hier mehrere Proben gezogen. Im Bereich der Sperre sind weiterhin lebende Fische. Die zuständigen Behörden (untere Wasserbehörde und SGD Süd) sind in die Einsatzmaßnahmen mit eingebunden. Derzeit wird beraten, wie mit dem aufgestauten Wasser umgegangen wird. Das Pflanzenschutzmittelgemisch löst sich im Wasser und geht nicht in die Luft über. Das landwirtschaftliche Fahrzeug ist gesichert, hier kann kein weiterer Produktaustritt stattfinden. Aktuell ist die Feuerwehr VG Dannstadt-Schauernheim mit 40 Kräften und elf Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt werden die Kräfte durch den Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises, der mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann vor Ort ist. Auch die Schnelleinsatzgruppe Sanität und Polizei ist vor Ort.

Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

