Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis

FW RPK: 1.Nachtragsmeldung - Kellerbrand in Flüchtlingsunterkunft

Bobenheim-Roxheim (ots)

Die Jahnhalle in Bobenheim-Roxheim wurde durch die Schnelleinsatzgruppen Sanität, Betreuung und Versorgung des Rhein-Pfalz-Kreises zwischenzeitlich für die betroffenen Bewohner mit Feldbetten ausgestattet und für die Nacht vorbereitet. Zudem bekommen die Bewohner entsprechende Hygieneartikel inkl. der notwendigen Kinder- und Babyartikel. Das betroffene Objekt, bzw. insbesondere die Kellerräume wurden durch den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz versiegelt und verschlossen und werden auch von einem Sicherheitsdienst bewacht. Auch in der Jahnhalle wird ein Sicherheitsdienst für die Personen zur Verfügung gestellt. Die Bewohner werden nun sukzessive durch Feuerwehrkräfte mit Mannschaftstransportwagen in die Jahnhalle verbracht. Dort wird eine Essens- und Getränkeversorgung gewährleistet, inkl. eines Frühstücks am morgigen Tag. Seitens der Gemeindeverwaltung Bobenheim-Roxheim und der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis wird am morgigen Tag dann über die weiteren Maßnahmen und Unterbringungen entschieden, insbesondere wenn auch ein genauerer Überblick über das Schadensausmaß in der Elektroverteilung möglich ist. Entgegen der Erstmeldung können die übrigen Bewohner des Wohngebäudes, welche nicht zu der Flüchtlingsunterkunft gehören, ebenfalls die Nacht auf Grund fehlender Stromversorgung nicht in ihren Wohnungen verbringen. Die 12 betroffenen Personen sind teilweise durch die Gemeindeverwaltung Bobenheim-Roxheim in umliegende Hotels untergebracht worden, teilweise sind diese auch bei Verwandten untergekommen. Die Brandwache, bzw. nochmalige Nachkontrolle des Brandraums erfolgt durch Kräfte der Feuerwehr der VG Lambsheim-Heßheim bis zum frühen Morgen. Diese unterstützen auch die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim beim Gemeindeschutz, da diese in Folge des kräfteintensiven Einsatzes eine gewisse Regeneration benötigen. Insgesamt waren bislang rund 115 Einsatzkräfte mit 31 Fahrzeugen von den Feuerwehren Bobenheim-Roxheim, VG Lambsheim-Heßheim, Worms, VG Maxdorf, Führungsgruppe Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis, Regelrettungsdienst, Schnelleinsatzgruppen Versorgung, Sanität und Betreuung, THW Worms, Polizei, Organisatorischer Leiter und Leitender Notarzt in das Einsatzgeschehen eingebunden.

*** Erstmeldung von 21:28 Uhr ***

Am heutigen Montag kam es gegen 17:26 Uhr zu einem Kellerbrand in einer Flüchtlingsunterkunft im Pfalzring in Bobenheim-Roxheim. Die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim konnte den Brand von Sperrmüll und alten Matratzen zügig unter Einsatz von mehreren Trupps unter Atemschutz löschen. Auf Grund der starken Hitzeeinwirkung wurde in erste Linie die Elektroninstallation der Unterkunft beschädigt, so dass diese vorläufig nicht bewohnbar ist. Die übrigen Wohneinheiten des Wohnblocks, welche nicht zur Flüchtlingsunterkunft gehörig sind, wurden auf mögliche Brandrauchkontamination mit negativen Ergebnis kontrolliert. Einige Wohnungstüren mussten dabei gewaltsam geöffnet werden. Deren Bewohner können nach Abschluss der Reparaturarbeiten durch das THW Worms wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren. Derzeit laufen die Vorbereitungsmaßnahmen um die rund 60 in der Flüchtlingsunterkunft gemeldeten Personen, darunter etliche Kinder, in einer alternativen Räumlichkeit unterzubringen. Vorläufig werden die Bewohner im Gerätehaus der Feuerwehr Bobenheim-Roxheim betreut, bis die Jahnhalle durch die Schnelleinsatzgruppen Sanität, Betreuung und Versorgung des Rhein-Pfalz-Kreises entsprechend eingerichtet ist. Die Feuerwehr Worms stellt derzeit den Gemeindeschutz für Bobenheim-Roxheim mit einem Löschzug sicher. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe aufgenommen.

