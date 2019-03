Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis

FW RPK: Probealarmierung KATWARN am 01.04.2019

Bild-Infos

Download

Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Am kommenden Montag, 1. April 2019, erfolgt die erste Probealarmierung über das elektronische Warn- und Informationssystem KATWARN in diesem Jahr. Nutzer der Smartphone-App werden um 11.00 Uhr einen Alarm mit dem Hinweis "Katwarn Probealarm - gültig ab sofort!" erhalten. Insgesamt drei Mal im Jahr - immer am ersten Montag im April, am ersten Montag im August und am ersten Montag im Dezember - erfolgt eine Probealarmierung. Die Zuständigkeit für die Auslösung des Probealarms wechselt zwischen dem Land, den Kommunen und den Integrierten Leitstellen, wobei der kommende Alarm von den Kommunen - in unserem Fall von der Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis - ausgelöst wird. Das System KATWARN soll vor Hochwasser, Großbränden, Industrieunfällen oder anderen größeren Schadensereignissen warnen. Außerdem werden über die Anwendung Warnungen zu "extremen Unwettern" von dem Deutschen Wetterdienste übermittelt.

Heutzutage ist das Smartphone ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens und bietet somit eine gute und zusätzliche Alternative, um flächendeckend und rechtzeitig vor Gefahren zu warnen. Dennoch gibt es weitere Möglichkeiten der Bevölkerungswarnung wie Sirenenalarm, Lautsprecherdurchsagen oder Warnmeldungen über Radio und Fernsehen. Die Anmeldung und Nutzung von KATWARN mit dem Smartphone oder dem Handy ist freiwillig und kostenlos. Die KATWARN App steht kostenlos zur Verfügung im App Store, Google Play Store und im Windows Store.

Wer kein Smartphone hat, der kann mit eingeschränkter Funktionalität auch per SMS oder E-Mail gewarnt werden. Weite Informationen zum Warnsystem KATWARN unter www.katwarn.de. Das Support-Team beantwortet alle Ihre Fragen schnell und kompetent per E-Mail an support@katwarn.de.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis

Thomas Bader (Pressesprecher)



E-Mail: feuerwehr-presse.rpk@posteo.de

https://www.facebook.com/FeuerwehrRPK/

https://twitter.com/feuerwehrrpk

Original-Content von: Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis, übermittelt durch news aktuell