Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Brand in einem Müllcontainer im Deutschen Auswandererhaus

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Bremerhaven (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Bremerhaven gegen 9:35 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage zum Deutschen Auswandererhaus alarmiert. Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung aus einem Müllbunker im Erdgeschoss.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand.

Im Müllbunker brannte Abfall in einem Großmüllcontainer. Ein Trupp unter Atemschutz begann umgehend mit den Löscharbeiten. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den Müllcontainer ins Freie und löschten ihn dort vollständig ab.

Der Brandrauch hatte auch den angrenzenden Flurbereich beeinträchtigt. Die Feuerwehr setzte zwei Hochleistungslüfter ein, um den betroffenen Bereich vom Rauch zu befreien. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte die angrenzenden Räume im Erdgeschoss sowie die darüberliegenden Bereiche auf eine mögliche Brand- oder Rauchausbreitung.

Dank der frühzeitigen Alarmierung durch die Brandmeldeanlage und des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven war mit 17 Einsatzkräften im Einsatz. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Kürzel: OBE

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