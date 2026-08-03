Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall in der Danziger Straße: Eine Person im Krankenhaus

Bremerhaven (ots)

Am späten Nachmittag des 3. August 2026 wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Verkehrsunfall in die Danziger Straße alarmiert. Gegen 16:30 Uhr meldeten Zeugen den Vorfall, an dem insgesamt vier Personen beteiligt waren. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnte der Einsatzleiter schnell Entwarnung bezüglich eingeklemmter Personen geben. Alle vier Insassen hatten sich bereits eigenständig oder mit der Hilfe von Ersthelfern aus den verunfallten Fahrzeugen befreit. Die betroffenen Personen wurden umgehend von einer Notärztin der Feuerwehr Bremerhaven sowie der Besatzung der alarmierten Rettungswagen medizinisch erstversorgt und untersucht. Nach der Sichtung vor Ort musste eine Person zur weiteren Behandlung in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert werden. Die drei weiteren Unfallbeteiligten blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Parallel zur medizinischen Versorgung sicherten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Unfallstelle ab. Um eine Brandgefahr auszuschließen, wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Zudem banden die Einsatzkräfte auslaufende Betriebsmittel ab, um Umweltschäden zu verhindern. Zur Schadenshöhe und zur genauen Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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