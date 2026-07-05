Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Bürger

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Bremerhaven (ots)

Am 5. Juli gegen 22:30 Uhr wurde ein Balkonbrand in einem viergeschossigen Wohnhaus in der Alten Bürger gemeldet. Das Feuer entstand im dritten Obergeschoss. Ein Trupp ging im Innenangriff vor, während von außen ein C-Rohr eingesetzt wurde. Das Feuer konnte somit schnell gelöscht werden. In der Wohnung befanden sich vier Personen, eine Familie mit zwei Kindern, die die Wohnung bereits verlassen hatten. Der Vater und ein Kind wurden vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt und ins ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte vor Ort. Die Brandursache ist noch ungeklärt, die Polizei ermittelt die Brandursache.

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