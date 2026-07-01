Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Drei neue Feuerwehrtaucher für Bremerhaven

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Bremerhaven (ots)

Drei Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven haben den Feuerwehrtaucherlehrgang erfolgreich abgeschlossen. In der Zeit vom 08. April bis zum 01. Juli wurden unter der Leitung von Feuerwehrlehrtaucher Jürgen Winter die Kollegen Lucas Klöckner, Flemming Stüven und Felix Adebahr theoretisch und praktisch auf Einsätze unter Wasser vorbereitet. Den Abschluss bildeten Prüfungen unter realistischen Bedingungen.

"Sie haben eine anspruchsvolle Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Dazu gratuliere ich ihnen herzlich mit einem Bravo Zulu.", sagte Feuerwehrdezernent Stadtrat Peter Skusa in seiner Ansprache.

Die Ausbildung für die Wasserrettung ist damit für die drei Feuerwehrtaucher noch nicht vollständig beendet. Es folgen noch die Ausbildung zum Feuerwehr-Bootsführer sowie der Erwerb eines Sprechfunkzeugnisses für den Seefunk.

Unterstützt wurde der Lehrgang durch Frank Brünjes, der sich unter Feuerwehrlehrtaucher Immo Starker in der Ausbildung zum Feuerwehrlehrtaucher befindet. Die Begleitung dieses Lehrganges war ein Meilenstein in seiner rund zweijährigen Ausbildung.

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