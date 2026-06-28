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Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Unwetter sorgt für viele Einsätze für die Feuerwehr

Bremerhaven (ots)

Die in der Nacht über Bremerhaven hinwegziehende Gewitterfront mit Starkregen und heftigen Windböen, sorgte bei der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Feuerwehren Bremerhaven für zahlreiche Einsätze. Neben den Unwettereinsätzen, wie umgestürzte Bäume und mit Wasser vollgelaufenen Kellern, rückte die Berufsfeuerwehr noch zu drei ausgelösten Brandmeldeanlagen aus. Insgesamt gab es, in der Zeit von Sonntagmorgen um 1:45 Uhr bis 12:00 Uhr, 25 durch das Unterwetter verursachte Einsätze.

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E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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