FW Bremerhaven: Unwetter sorgt für viele Einsätze für die Feuerwehr

Bremerhaven (ots) - Bremerhaven,22.06.2026 Am Abend um 22:15 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Brand auf einem Schiff auf dem Gelände der Lloyd Werft alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es zu einem Brand in einem Tank des Schiffes gekommen war. Zur Erkundung und Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr zwei Trupps unter Atemschutz im Inneren des Schiffes ein. Gleichzeitig ...

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