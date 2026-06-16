Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Schwerer Verkehrsunfall im Fischereihafen - Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer aus Elektrofahrzeug

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Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Dienstagmorgen gegen 07:50 Uhr zu einer Technischen Rettung in die Straße Am Seedeich im Ortsteil Fischereihafen alarmiert. Gemeldet war ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Pkw frontal mit einem mit Asphalt beladenen Lkw kollidiert war. Der 63-jährige Fahrer des Lkw hatte sein Fahrzeug bereits selbstständig verlassen und erlitt leichte Verletzungen. Der 44-jährige Fahrer des Pkw war infolge der erheblichen Deformation seines Elektrofahrzeugs im Fahrzeug eingeklemmt und bewegungsunfähig.

Die Feuerwehr leitete umgehend eine umfangreiche technische Rettung ein. Unter Einsatz hydraulischer Rettungsgeräte wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug befreit. Während der gesamten Rettungsmaßnahmen erfolgte die medizinische Versorgung des Schwerverletzten durch einen Notarzt unmittelbar im Fahrzeug. Im Anschluss wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Der leicht verletzte Lkw-Fahrer wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Da es sich bei dem verunfallten Pkw um ein Elektrofahrzeug handelte und die Hochvoltbatterie durch den Zusammenstoß beschädigt worden sein konnte, traf die Feuerwehr vorsorglich besondere Sicherungsmaßnahmen. Nach Abschluss der Rettungsarbeiten wurde das Fahrzeug in ein spezielles Berge- und Sicherungssystem für verunfallte Elektrofahrzeuge eingebracht, um potenzielle Risiken durch die Batterie während des weiteren Transports zu minimieren.

Durch den Unfall traten aus beiden Fahrzeugen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und verhinderte eine weitere Ausbreitung der auslaufenden Flüssigkeiten. Im Anschluss wurde die Fahrbahn durch ein Fachunternehmen gereinigt.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Straße Am Seedeich für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei aufgenommen.

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