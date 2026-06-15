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FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven veröffentlich den Jahrespressebericht 2025

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Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven hat ihren Jahrespressebericht für das Jahr 2025 vorgelegt. Dieser dokumentiert die Entwicklungen im Brandschutz, im Rettungsdienst und im Bevölkerungsschutz der Seestadt. Trotz schwieriger haushaltsrechtlicher Rahmenbedingungen blickt die Feuerwehr auf ein erfolgreiches Jahr zurück und unterstreicht damit ihren Ruf als zukunftsorientierter Sicherheitsdienstleister für die Bürgerinnen und Bürger.

Ein technischer Meilenstein war die umfassende Sanierung der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser Elbe. Nach über 15 Jahren wurden die Arbeitsplätze modernisiert und mit dringend notwendiger, neuer Kommunikationstechnik ausgestattet. Dies stellt auch künftig eine sichere Notrufannahme und schnelle Einsatzkoordination sicher. Zudem startete die Testphase für eine digitale Schnittstelle zwischen der Notrufnummer 112 und der kassenärztlichen Nummer 116117. Diese neue Verbindung optimiert die Zusammenarbeit zwischen der Rettungsleitstelle und der Kassenärztlichen Vereinigung spürbar.

Ein weiterer zentraler Pfeiler der Modernisierung war die offizielle Inbetriebnahme des neuen Stabsraumes am Bundesweiten Warntag durch Oberbürgermeister Melf Grantz und Feuerwehrdezernent Peter Skusa. Mit digitaler Lageführung und krisenfesten Kommunikationswegen verfügt die Seestadt über eine zeitgemäße Führungsunterstützung. Um diese Strukturen zu festigen, wurden im November 2025 gezielte, ressortübergreifende Ämterschulungen durchgeführt, die die Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei komplexen Lagen sichern.

Feuerwehrdezernent Stadtrat Peter Skusa betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung der getätigten Investitionen für die Bürgerinnen und Bürger: "Moderne Technik und optimierte Räumlichkeiten sind das Fundament für eine verlässliche Gefahrenabwehr. Jeder Euro, den wir trotz enger Haushaltsgrenzen in die Modernisierung unserer Feuerwehr stecken, ist eine direkte Investition in die Sicherheit der Menschen in Bremerhaven."

Ein besonderer Höhepunkt im August war die Sail 2025. Als eines der größten maritimen Ereignisse Europas lockte die Großveranstaltung mehr als eine Million Gäste an. Die Feuerwehr Bremerhaven übernahm vor Ort die Gesamtkoordination aller nichtpolizeilichen Gefahrenabwehrkräfte. Gemeinsam mit den Hilfsorganisationen bewiesen die Seestadtretter über mehrere Tage hinweg ihre enorme Leistungsfähigkeit und stellten den Brandschutz sowie die rettungsdienstliche Versorgung lückenlos sicher.

Oberbürgermeister Melf Grantz, Feuerwehrdezernent Peter Skusa und der Leiter der Feuerwehr, Jens Cordes, sprachen ihren Dank aus und lobten das hohe Engagement, die Fachlichkeit sowie die Einsatzbereitschaft aller haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte.

Trotz der Erfolge blickt Feuerwehrleiter Jens Cordes realistisch auf die kommenden Jahre. Der Sanierungsstau in der baulichen Infrastruktur bleibt eine der größten Herausforderungen. Insbesondere die Sanierung der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren, allen voran in Lehe, sowie der geplante Neubau der Feuerwache Überseehafen sind unverzichtbare Bausteine für die Sicherheit der Seestadt. Diese Projekte genießen auch im nächsten Jahr oberste Priorität, um dem eigenen Anspruch als moderner und zukunftsorientierter Sicherheitsdienstleister dauerhaft gerecht zu werden.

Der vollständige Jahrespressebericht 2025 steht ab sofort auf der Internetseite der Feuerwehr Bremerhaven zum Download bereit. www.feuerwehr.bremerhaven.de/downloads

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