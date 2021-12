Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Spendenübergabe der ÖVB an die Feuerwehr Bremerhaven

Pressemitteilung der Feuerwehr Bremerhaven vom 22.12.2021

Feuerwehr Bremerhaven erhält Sachspenden in Höhe von 12822,41EUR von der ÖVB

Die Feuerwehr Bremerhaven hat heute Sachspenden in Höhe von 12.822,41 EUR von der Öffentlichen Versicherung Bremen erhalten. Der Regionaldirektor der ÖVB, Rüdiger Meyer, überreichte den Wehrführern der Freiwilligen Feuerwehren im Beisein des Dezernenten der Feuerwehr, Oberbürgermeister Melf Grantz, vor der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Lehe unterschiedlichste Gerätschaften. Damit die Spendenübergabe unter den gegenwärtigen Bestimmungen durchgeführt werden konnte, wurde diese bei eisigen Temperaturen unter freiem Himmel durchgeführt. Zu den beschafften Gerätschaften zählen Feldbetten, Handleuchten, Sicherheitstrupptaschen, Zieh-Fix, Akku-Schlagschrauber und Schnittschutzgamaschen. Die Feldbetten werden unter anderem für die Kinder- und Jugendarbeit bei Ferienfreizeiten und 24 Stunden Übungen eingesetzt. Mit dem Zieh-Fix können bei Nottüröffnungen Schließzylinder entfernt werden. Dies dient primär zur Menschenrettung. Die Sicherheitstrupptaschen dienen in erster Linie der Eigensicherung der eingesetzten Atemschutztrupps. Bei der Übergabe waren neben Vertretern der ÖVB auch der der Regionaldirektor des Landesfeuerwehrverbades Bremen, Herr Meyer, anwesend. Seit 1937 spendet die ÖVB Sachspenden zur Unterstützung der Feuerwehren im Land Bremen. In Bremerhaven werden die Spenden zweckgebunden zur besseren Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren eingesetzt. (EHR)

