Feuerwehr Oelde

FW Oelde: Brand in einer städtischen Unterkunft

Oelde (ots)

Die Feuerwehr Oelde wurden am 20. Januar mit den Löschzügen Oelde und Lette um 19:46 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in eine städtische Unterkunft in die Straße Am Landhagen alarmiert. Kurz nach der Auslösung der Brandmeldeanlage ging bei der Kreisleitstelle Warendorf ein Notruf aus dem Gebäude ein, in dem von einem Zimmerband berichtet wurde. Durch die ersteintreffenden Kräfte wurden zwei sich noch im Gebäude befindenden Personen herausgeleitet. In einem Wohnraum brannte ein Kühlschrank, welcher von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht wurde. Da sich der Rauch bereits im Gebäude stark ausgebreitet hatte, wurden durch zwei weitere Trupps unter Atemschutz die Räumlichkeiten auf weitere Personen abgesucht. Die drei anwesenden Bewohner wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, mussten aber nicht behandelt werden. Da die Unterkunft durch den Brand stark mit Rauch belastet wurde, mussten die Bewohner durch das Ordnungsamt in eine andere Unterkunft gebracht werden. Nach knapp zwei Stunden konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.

