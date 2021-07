Feuerwehr Oelde

FW Oelde: Brand in ehemaligen Barbetrieb

Oelde (ots)

Der Löschzug Oelde wurde am heutigen Nachmittag um 15:22 Uhr in die Straße Kleygarten gerufen. In einem ehemaligen Barbetrieb, welcher sich im Keller eines Mehrfamilienhauses befindet, war eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Dieses wurde nach der Erkundung der ersteintreffenden Kräfte bestätigt. Daraufhin wurde das Gebäude geräumt um eine Gefährdung der Bewohner auszuschließen. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur weiteren Erkundung in die verrauchten Räumlichkeiten vor und konnte in einem Wäscheraum einen brennenden Mülleimer als Ursache lokalisieren. Dieser wurde abgelöscht und das Gebäude anschließend belüftet. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnte das Gebäude durch die Bewohner wieder betreten werden.

Original-Content von: Feuerwehr Oelde, übermittelt durch news aktuell