FW Oelde: Brand auf landwirtschaftlichen Anwesen. Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Am Samstag wurde um 22:08 der Löschzuges Oelde-Mitte mit dem Stichwort "brennt Strohhalle 20x50m" alarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte stellte sich heraus, dass es zu einem Brand in einer Scheune gekommen war, wo neben einem Stapler, mehreren Landmaschinen und eine große Menge an Strohballen gelagert wurden. Der in Vollbrand stehende Stapler sorgte dafür, dass sich das Feuer auf den Dachbereich , sowie einen Holzstapel im Bodenbereich übergreifen konnte. Ein in unmittelbarer Nähe stehender Kartoffelroder wurde durch die Temperaturbeaufschlagung ebenfalls geschädigt. Eine Brandausbreitung auf die Strohballen konnte verhindert werden. Die Brandbekämpfung erfolgte durch mehrere Trupps über zwei C-Strahlrohre. Zudem wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und im Verlauf ausgiebig mittels Wärmebildkamera (WBK) auf Glutnester kontrolliert.

