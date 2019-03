Feuerwehr Oelde

FW Oelde: Einsatzreiches Wochenende durch Sturmtief Eberhard

Oelde (ots)

Am Wochenende wurde die Feuerwehr Oelde zu mehreren Sturmeinsätzen alarmiert. Am Samstagabend wurden zwei umgestürzte Bäume auf der Alten Holzstraße entfernt. Am Sonntag kam es während des Sturmtiefs Eberhard gleich zu mehreren Einsätzen. Vorsorglich waren gegen 16 Uhr alle Gerätehäuser besetzt worden. Zum ersten Einsatz kam es in der Geiststraße. Dort drohte eine provisorische Dachabdeckung abzureißen, welche während des Sturm nicht gesichert werden konnte. In Absprache mit Polizei und Ordnungsamt wurde die Geiststraße durch den Bauhof vorübergehend gesperrt. Auf der Warendorfer Straße wurde ein Anhänger durch eine Windbö umgeworfen. In Sünninghausen stürzten auf der Baseler Straße und Auf der Höhe mehrere Bäume um und mussten von der Feuerwehr entfernt werden. Auch in Stromberg kam es zu einem Sturmeinsatz. Gegen 18:30 Uhr wurde die Bereitschaft an den Gerätehäusern wieder aufgelöst. Aufgrund von Schneeglätte kam es in der Nacht zu Montag zu einem Unfall auf der A2. Der Fahrer eines Audi aus Niedersachsen verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den Straßengraben. Hierbei wurde er leicht verletzt. Neben Rettungswagen und Notarzt wurde der Löschzug Oelde an die Unfallstelle entsandt. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und abgesichert. Der Fahrer des Audi wurde ins St. Elisabeth-Hospital Beckum transportiert.

