FW Oelde: Garage und PKW nach Verkehrsunfall stark beschädigt.

Oelde (ots)

Am Samstagvormittag kam es an der Kreuzung Westring, Ecke Gronowskistraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 72 jährige Oelderin leicht verletzt wurde. Aus unbekannten Gründen kam sie mit ihrem Mazda vom Westring ab, durchfuhr eine Grünflache und prallte in eine Mehrfachgarage an der Gronowskistraße. Hierbei wurde der PKW und die Garage erheblich beschädigt. Die leicht verletzte Fahrerin wurde durch Ersthelfer aus ihrem Fahrzeug befreit. Zwei in der Garage abgestellte Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr Oelde rückte mit dem hauptamtlichen Kräften, Notarzt und Rettungswagen zu der Unfallstelle aus. Nach der Behandlung durch den Notarzt wurde die leicht verletzte Fahrerin einem Krankenhaus zugeführt. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch die Polizei und das Ordnungsamt an der Einsatzstelle.

