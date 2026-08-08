Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 bei Kamp-Lintfort - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 7. August 2026, 16:02 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 57 wurde ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Er kam mit einem Rettungshubscharuber in eine Klinik. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 85 Jahre alter Mann aus Kamp-Lintfort mit seinem Kraftrad auf der A 57 in Richtung Köln unterwegs. In der Ausfahrt der Anschlussstelle Asdonkshof verlor er im dortigen Kurvenbereich, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Kraftrad. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Nach Einschätzung des behandelnden Notarztes bestand akute Lebensgefahr. Der 85-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Stauhöchstmaß betrug drei Kilometer.

kyn

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