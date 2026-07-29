PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Oststraße - Schussabgabe auf Hotel - Niemand verletzt - Polizei Düsseldorf ermittelt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 29. Juli 2026, 01:18 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter gab in der Nacht auf heute mehrere Schüsse auf das Gebäude eines Hotels in der Oststraße ab.

Das Hotel befindet sich momentan in Betriebsferien und beherbergt keine Gäste. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

(kbf)

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren