Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Oststraße - Schussabgabe auf Hotel - Niemand verletzt - Polizei Düsseldorf ermittelt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 29. Juli 2026, 01:18 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter gab in der Nacht auf heute mehrere Schüsse auf das Gebäude eines Hotels in der Oststraße ab.

Das Hotel befindet sich momentan in Betriebsferien und beherbergt keine Gäste. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

(kbf)

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