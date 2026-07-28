Polizei Düsseldorf

POL-D: Reisholz - Schwerer Verkehrsunfall - Auto überschlägt sich - Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Mutmaßlich internistischer Notfall

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 28. Juli 2026, 07:00 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen auf der Henkelstraße in Reisholz. Ein Fahrzeug hatte sich hier überschlagen, nachdem die Fahrerin zuvor von der Fahrbahn abgekommen war.

Um 07 Uhr erreichte ein Funkspruch mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Süd, dass sich auf der Henkelstraße in Düsseldorf-Reisholz ein schwerer Verkehrsunfall ereignet haben soll. Ein Fahrzeug liege hier auf dem Dach.

Als die Beamten vor Ort ankamen, trafen sie auf ein größeres Trümmerbild. Ein Auto, ein VW-Kleinwagen, war auf dem Dach zum Stehen gekommen, am Fahrbahnrand standen mehrere beschädigte Fahrzeuge.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Fahrerin des Volkswagens, eine 65-jährige Düsseldorferin, auf der Henkelstraße in Fahrtrichtung Holthausen und überfuhr an der Kreuzung Henkelstraße/Reisholzer Bahnstraße eine rote Ampel. Hier streifte sie einen wartenden Radfahrer, der daraufhin zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der VW fuhr sodann weiter und touchierte dabei einen Pkw, bevor er auf der Henkelstraße auf den Gehweg geriert und frontal in das Heck eines parkenden Opel prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel in einen weiteren parkenden Pkw gedrückt, der wiederum auf einen anderen parkenden Wagen geschoben wurde. Der VW kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Die 65-Jährige wurde leicht verletzt. Wie es zum Unfall kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Mutmaßlich erlitt die Fahrerin einen internistischen Notfall.

(dam)

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