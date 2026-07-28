Polizei Düsseldorf

POL-D: Kontrolle der Tuning- und Poserszene anlässlich eines angekündigten Tuningtreffens - 44 Fahrzeuge wurden kontrolliert, zahlreiche Ordnungswidrigkeitenanzeigen, mehrere Strafanzeigen - Bilanz

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 26. Juli 2026, 18:00 Uhr - 00:30 Uhr

Am Sonntagabend führte der Verkehrsdienst der Polizei Düsseldorf anlässlich eines in sozialen Medien angekündigten Tuningtreffens einen umfangreichen Kontrolleinsatz durch. Schwerpunkt der Maßnahmen war das Gelände am Bauhaus in Düsseldorf-Gerresheim. Ab etwa 20:30 Uhr trafen dort die ersten Teilnehmer ein.

Im Fokus der Kontrollen standen insbesondere technisch veränderte Fahrzeuge sowie die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ihrer Fahrerinnen und Fahrer. Insgesamt kontrollierten die Kollegen 44 Fahrzeuge. In drei Fällen ergaben sich Hinweise auf Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Darüber hinaus wurden 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und acht Verwarngelder erhoben. In einem Fall wurde eine Blutprobe angeordnet, da der Verdacht bestand, dass ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei mehreren Fahrzeugen stellen die Einsatzkräfte technische Veränderungen und Mängel fest, darunter unzulässige Fahrwerksveränderungen, Veränderung an der Bereifung sowie nicht genehmigte Beleuchtungseinrichtungen.

Die Polizei Düsseldorf wird daher auch künftig entsprechende Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

(frz)

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