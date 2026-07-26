Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 bei Wuppertal - Mann prallt mit Pkw in Verkehrsleittafel - Fahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 26. Juli 2026, 07:24 Uhr

Ein 35-jähriger Mann wurde heute Morgen schwer verletzt, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Verkehrsleittafel gefahren war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 35-jähriger Mann aus Solingen mit seinem Audi auf der A 46 in Richtung Brilon unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Barmen wurde der Verkehr aufgrund einer Baustelle abgeleitet. Laut Zeugenaussagen fuhr der 35-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache dort gegen eine Verkehrsleittafel. Der Mann verletzte sich dabei so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Trümmerteile flogen teilweise bis auf die Gegenfahrbahn. Es besteht der Verdacht, dass der 35-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Ermittlungen dauern an.

Der Verkehr wurde zeitweise aufgrund des Verkehrsunfalls bereits an der Anschlussstelle Wuppertal-Elberfeld abgeleitet.

(aho)

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