Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt -Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 24. Juli 2026, 10:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag wurde ein Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 27-jähriger Mann aus Köln mit einem Citroen Jumper auf der Luegallee stadtauswärts unterwegs und beabsichtigte nach rechts in den Kaiser-Friedrich-Ring abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen 50-jährigen Mann, der mit seinem Fahrrad in die gleiche Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Radfahrer so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort, um die Unfallspuren zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.

(aho)

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