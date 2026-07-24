Polizei Düsseldorf

POL-D: Mitfahndungsersuchen der Polizei Mönchengladbach - 49-Jährige vermisst

Düsseldorf (ots)

Die Polizei Mönchengladbach fahndet nach einer vermissten 49-Jährigen, die sich möglicherweise in Düsseldorf aufhält.

Für weitere Informationen siehe hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6320436

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