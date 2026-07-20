Polizei Düsseldorf

POL-D: Königsallee - Ermittlungserfolg - Mutmaßlicher Hehler mit hochwertigen Luxustaschen vorläufig festgenommen

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Düsseldorf (ots)

Samstag, 18. Juli 2026, 13:30 Uhr

Zwei Geschädigte eines Betrugsdeliktes aus Frankfurt entdeckten auf einer Internetverkaufsplattform hochwertige Luxustaschen die bislang unbekannte Täter durch Betrug in den Niederlanden erlangt hatten.

Die Geschädigten meldeten sich daraufhin bei der Polizei Düsseldorf und gaben an bereits einen Termin mit dem Anbieter der betrügerisch erlangten Taschen auf der Königsallee vereinbart zu haben. Ermittler des Kriminalkomissariats 35 des Polizeipräsidiums Düsseldorf nahmen den Termin wahr und konnten vor Ort einen 29-jährigen Serben zum vereinbarten Zeitpunkt auf der Königsallee mit einer der angebotenen Taschen antreffen. Der mutmaßliche Hehler wurde überprüft, entsprechend belehrt und vorläufig festgenommen. Die mitgeführte Tasche wurde sichergestellt. Eine Richterin ordnete eine Durchsuchung der Wohnung des 29-Jährigen in Essen an. Hier konnten noch zwei weitere Luxustaschen sichergestellt werden. Die drei Originaltaschen eines Luxuslabels haben einen Gesamtwert von rund 60.000 Euro. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

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