Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Heresbachstraße - Pkw fährt 43-Jährigen an - Möglicherweise Zusammenhang mit vorherigem Streit - Polizei sucht weitere Zeugen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 19. Juli 2026, 03:29 Uhr

Ein 43-jähriger Düsseldorfer wurde am frühen Sonntagmorgen auf der Heresbachstraße möglicherweise gezielt von einem Pkw angefahren. Der Fahrer flüchtete kurz darauf vom Unfallort.

Den ersten Zeugenaussagen zufolge war der Düsseldorfer zuvor mit zwei Jugendlichen auf der Straße in Streit geraten. Diese hätten dem 43-Jährigen gedroht. Wenig später sei ein kleiner dunkler Pkw aufgetaucht, der den Düsseldorfer gezielt angefahren und erfasst habe. Der Fahrer des Pkw flüchtete danach in Richtung Corneliusstraße. Die beiden Jugendlichen flüchteten zeitgleich ebenfalls von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Fahrer des Kleinwagens und fragt: "Wer kann Angaben zum Kennzeichen, zum Fahrzeug, oder zur Identität des Fahrzeugführers machen? Wer kann Angaben zur Identität der beiden Jugendlichen machen?" Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0211 870 0.

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