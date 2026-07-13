Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Auf frischer Tat erwischt - Aufmerksame Zivilpolizisten können mutmaßlichen Kfz-Dieb fassen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Samstag, 11 Juli 2026, 23:15 Uhr

Aufmerksame Zivilbeamte nahmen am Samstag einen Mann fest, der mutmaßlich versucht hatte, Wertgegenstände aus einem Auto zu entwenden. Der polizeibekannte Mann wurde festgenommen und noch am Wochenende einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Am späten Samstagabend fuhren zwei Zivilbeamte des Einsatztrupp Süd die Erkrather Straße entlang, als sie auf eine ausgelöste Alarmanlage eines dort geparkten Mercedes aufmerksam wurden. Plötzlich stieg ein Mann von der Rückbank aus und lief begutachtend um das Fahrzeug herum und versuchte vergeblich den Kofferraum zu öffnen. Als die Alarmanlage verstummte, entfernte sich der Mann von dem Fahrzeug. Die Polizisten entschlossen sich zu einer kurzfristigen Observation des Verdächtigen. Unterdessen begaben sich weitere Polizisten zu dem Mercedes und nahmen das Auto in Augenschein. Das Fahrzeug war vollständig durchwühlt, die Mittelkonsole geöffnet und diverse Papiere und Dokumente lagen verstreut im Innenraum. Am Worringer Platz wurde der Mann dann kontrolliert. In seinen Taschen befanden sich zwei Fahrzeugschlüssel, die zu einem Mercedes gehörten. Auf Nachfrage, woher der Mann, bei dem es sich um einen 37-Jährigen aus Sri Lanka handelt, die Fahrzeugschlüssel hätte, entgegnete er, dass er die Schlüssel von einem Freund erhalten habe. Für welches Fahrzeug die Schlüssel seien, wisse er aber nicht. Bei einer ersten Überprüfung wurde klar, dass die beiden Schlüssel tatsächlich zu dem Mercedes auf der Erkrather Straße passten. Der 37-Jährige ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten und hatte vor wenigen Tagen erst die JVA nach einer verbüßten Strafe verlassen. Aufgrund einer zu erwartenden höheren Strafe bei einer erneuten Verurteilung wurde der Mann wegen Fluchtgefahr festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er sitzt mittlerweile in Haft.

Wie der Mann an die Schlüssel gekommen ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

(dam)

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