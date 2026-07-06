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Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hagen - Jugendliche vermisst

Düsseldorf (ots)

Mit der Pressemeldung vom Freitag, den 03. Juli 2026, fahndet die Polizei Hagen nach einer vermissten Jugendlichen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6307814

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich die Vermisste neben Essen und Duisburg auch in Düsseldorf aufhalten.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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