POL-D: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hagen - Jugendliche vermisst
Düsseldorf (ots)
Mit der Pressemeldung vom Freitag, den 03. Juli 2026, fahndet die Polizei Hagen nach einer vermissten Jugendlichen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6307814
Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich die Vermisste neben Essen und Duisburg auch in Düsseldorf aufhalten.
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