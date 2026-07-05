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Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Bedrohungslage in Wohnung - Psychisch auffälliger Mann festgenommen - Niemand verletzt

Düsseldorf (ots)

Pempelfort - Bedrohungslage in Wohnung - Psychisch auffälliger Mann festgenommen - Niemand verletzt

Tatzeit: Sonntag, 05. Juli 2026, 18:30 Uhr

Die Polizei konnte am Sonntagabend eine Bedrohungslage in einer Wohnung in Pempelfort durch schnelles Eingreifen klären. Bereits kurz nach Eingang der Meldung waren zahlreiche Einsatzkräfte, darunter auch Spezialeinheiten, vor Ort.

Der psychisch auffällige Mann hatte eine Frau in deren Wohnung aus bislang unbekannten Hintergründen mit einer Waffe bedroht. Auf polizeiliche Ansprache hin ließ er sich schließlich nach einiger Zeit ohne Gegenwehr festnehmen.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für unbeteiligte Dritte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Eine Einweisung des Festgenommenen in eine Klinik wird geprüft.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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