Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Körperverletzungsdelikt nach Streitigkeiten - Mann und Frau schwer verletzt - Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Oberkassel - Körperverletzungsdelikt nach Streitigkeiten - Mann und Frau schwer verletzt - Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen dauern an

Tatzeit: Samstag, 04. Juli 2026, 22:52 Uhr

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Körperverletzungsdelikt in Oberkassel am Samstagabend. Bei einer Auseinandersetzung auf offener Straße wurden ein Mann und eine Frau schwer verletzt, eine weitere Person leicht.

Nach den bisherigen Ermittlungen traf eine 19-Jährige mit ihrem 30 Jahre alten Freund in der Innenstadt auf ihren Ex-Partner. Dieser folgte dem Paar zusammen mit weiteren Begleitern in einem Auto bis zur Luegallee. Hier entbrannte auf offener Straße eine körperliche Auseinandersetzung, die schließlich darin gipfelte, dass der 30-Jährige unter anderem durch mehrere Messerstiche von einem bislang nicht identifizierten Tatverdächtigen aus der Verfolgergruppe verletzt wurde. Anschließend flüchtete die Gruppe in ihrem Fahrzeug. Die 19-Jährige wurde bei dem Versuch, die Flucht zu verhindern, auf die Motorhaube aufgeladen, mehrere Meter von dem Auto mitgenommen und dabei schwer verletzt. Ein Zeuge wurde ebenfalls von dem Wagen touchiert. Die schnell eintreffenden Polizeibeamten leisteten zusammen mit hinzugekommenen Unbeteiligten bei dem Schwerverletzten Erste Hilfe. Dieser war dem Fluchtfahrzeug zunächst noch mit seinem eigenen Auto gefolgt, dann aber zusammengebrochen. Lebensgefahr bestand nicht.

Im Rahmen der umfangreichen Fahndung konnte der Flucht-Pkw in einer Nebenstraße verlassen aufgefunden werden. Weiterhin wurden eine 21-Jährige und ein 18-Jähriger, die offenbar zuvor Insassen des Autos gewesen waren, im Umfeld angetroffen und zur Wache verbracht. Nach aktuellen Erkenntnissen sind derzeit noch mindestens zwei Personen flüchtig, darunter der Ex-Freund sowie ein mutmaßlicher Tatverdächtiger, der das Messer eingesetzt haben könnte. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf sowie der konkreten Zuordnung von Tathandlungen dauern an.

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