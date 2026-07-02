Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Pkw - Frau wird lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 01. Juli 2026, 17:34 Uhr

Bis in die Abendstunden dauerte ein Polizeieinsatz in Oberbilk nach einem schweren Verkehrsunfall mit einer beteiligten Fußgängerin und einem Pkw. Bei dem Unfall wurde eine Frau schwer verletzt. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 72-jähriger Düsseldorfer mit seinem Opel auf der Hüttenstraße in Fahrtrichtung der Kruppstraße. Im Bereich der Unterführung, zwischen der Gustav-Poensgen-Straße und der Arminstraße, stieß der Pkw-Fahrer - aus bisher ungeklärter Ursache - mit einer Fußgängerin zusammen. Durch den Aufprall wurde die 45-jährige Frau zunächst durch die Luft geschleudert, ehe sie schwerverletzt auf dem Boden aufschlug. Ersthelfer versorgten die Verletzte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, durch welche sie unmittelbar in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr konnte bisher nicht ausgeschlossen werden.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte die Unfallspuren vor Ort. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Unfallörtlichkeit temporär für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

(frz)

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