Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Mann flüchtet vor Polizeikontrolle und verursacht Verkehrsunfall - Hoher Sachschaden - Drogen und hohe Summen Bargeld aufgefunden - Blutprobe - Wohnungsdurchsuchung

Düsseldorf (ots)

Montag, 29. Juni 2026, 21:07 Uhr

Als ein Streifenteam gestern Abend einen Daimler-Fahrer kontrollieren wollte, flüchtete er und verursachte kurz darauf einen Verkehrsunfall. Die Beamten stellten den Mann. Er führte Drogen sowie mehrere hundert Euro Bargeld mit sich. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren aufgrund mehrerer Delikte eingeleitet.

Polizisten der Wache Stadtmitte war der Daimler bereits auf der Sonnenstraße aufgefallen, weshalb sie ihm dort Anhaltezeichen gaben. Im weiteren Verlauf bog der Fahrer auf die Hüttenstraße und anschließend auf die Oberbilker Allee in Richtung Friedrichstadt ab. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln und steigerte seine Geschwindigkeit deutlich. Durch seine Fahrweise mussten andere Fahrzeuge abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Beamten verloren zunächst die Sicht auf das flüchtende Fahrzeug. Schließlich entdeckten sie es stark beschädigt auf der Bilker Allee/Talstraße, da der Fahrer dort offensichtlich gegen einen Ampelmast gefahren war. Der Mast war aus dem Fundament gerissen worden und anschließend auf einen Balkon gestürzt.

Nach kurzer Flucht zu Fuß stellten die Beamten den Fahrer, bei dem es sich um einen polizeibekannten 26-jährigen Spanier handelt. Er hatte mehrere Druckverschlusstütchen, mutmaßlich mit Betäubungsmitteln befüllt, sowie mehrere hundert Euro Bargeld dabei. Da der 26-Jährige im Verdacht steht mit Drogen zu handeln und er unter anderem deswegen bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist, durchsuchten Polizeibeamte seine Wohnung. Dabei fanden sie weitere Drogen und Bargeld in dealertypischer Stückelung. Die Substanzen sowie das Bargeld wurden durch die Beamten beschlagnahmt.

Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Verstößen gegen das Cannabiskonsumgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verkehrsunfallflucht. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln mit seinem Pkw gefahren ist. Ihm wurden Blutproben entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

(heu)

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