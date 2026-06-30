Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Kind rennt Ball hinterher und wird von Fahrzeug erfasst - Junge schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 29. Juni 2026, 18:50 Uhr

Ein Kind wurde gestern Abend von einem Pkw erfasst und schwer verletzt, nachdem ein Ball auf die Straße gerollt war und er hinterherlief. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen spielte ein sechsjähriger Junge an der Deutzer Straße mit einem Ball. Laut Zeugenaussagen ist der Ball in Höhe eines Sportplatzes plötzlich auf die Straße gerollt, woraufhin der Junge auf die Fahrbahn lief. Ein 29-jähriger Fahrer aus Düsseldorf versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Sechsjährige wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

(aho)

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