POL-D: Lierenfeld - Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen - Zahlreiche Verstöße festgestellt - Innenminister Herbert Reul besucht Kontrollstelle

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Donnerstag, 26. Februar 2026, 12:00 Uhr - 16:30 Uhr

Beamtinnen und Beamte des Düsseldorfer Verkehrsdienstes ahndeten gestern im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle (Alkohol und Drogen) eine Vielzahl an Verkehrsverstößen im Stadtteil Lierenfeld. Unterstützt wurden sie dabei von Teilnehmenden des Fortbildungsseminars "Drogen im Straßenverkehr" sowie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus anderen Polizeibehörden. Innenminister Herbert Reul besuchte die Kontrollstelle, um sich persönlich einen Eindruck der polizeilichen Arbeit vor Ort zu verschaffen.

"Drogen im Straßenverkehr sind und bleiben ein Problem. Wer bekifft am Steuer sitzt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch alle anderen. Durch gezielte Kontrollaktionen nehmen wir uns des Problems an. So machen wir nicht nur die Straße sicherer, sondern decken auch Straftaten auf, die sonst unerkannt geblieben wären." sagte Innenminister Herbert Reul am Rande der Kontrolle.

Hier ein Auszug aus der Einsatzbilanz:

Die Einsatzteams kontrollierten insgesamt 81 Fahrzeuge und 105 Personen. Dabei stellten sie zehn Straftaten (darunter Trunkenheit im Straßenverkehr, Kennzeichenmissbrauch und Fahren ohne Fahrerlaubnis) und 39 Ordnungswidrigkeiten fest. Zehn Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, daher wurden ihnen Blutproben entnommen.

Drei der kontrollierten Fahrzeuge wiesen technische Veränderungen bzw. technische Mängel auf, sodass sie zwecks Gutachtenerstellung sichergestellt wurden.

Außerdem fiel den Beamtinnen und Beamten ein Pkw aus Nürnberg auf, der mit drei Personen besetzt war. Die Insassen, bei denen es sich um einen 19-jährigen Mann und zwei Frauen im Alter von 26 und 28 Jahren (alle mit serbischer Staatsangehörigkeit) handelte, sind der Polizei als reisende Täter bekannt. Im Fahrzeug fanden die Polizistinnen und Polizisten Einbruchswerkzeuge wie "Flipper" zum Öffnen von Türen, große Schraubendreher zum Aufhebeln sowie Sturmhauben. Ein konkreter Bezug zu einer Straftat bestand nicht, allerdings lag gegen die 28-jährige Frau ein Abschiebehaftbefehl vor. Sie wurde festgenommen.

Auch in Zukunft wird die Polizei Düsseldorf weitere Schwerpunktkontrollen, unter anderem hinsichtlich Alkohol und Drogen, im Stadtgebiet durchführen.

